Applausi a Chiavazza per l'ultimo saluto a Franco, il Cucu. Don Remo: "Ora dobbiamo ricordare, ringraziare e non rimpiangere"

"Ora non ci resta che ricordare, ricordare e ringraziare", queste le parole di Don Remo, visibilmente commosso, in chiesa, nella mattina di oggi 12 marzo, durante l'omelia al funerale di Franco Caucino, per tutti il "Cucu", la maschera del quartiere, suo amico da sempre.

Ad accogliere la salma tra gli applausi c'erano parenti, ma anche tanti amici e tanti conoscenti, chi nella vita ha apprezzato il suo sorriso, il suo modo di essere, la sua semplicità. Lui, il Cucu, che tanto amava i bambini, stare in mezzo alla gente, la sua Chiavazza era amato da tanti e tanti in questi giorni lo hanno dimostrato. E sulla bara il suo cappello, da Cucu e le chiavi della città di Biella.

"Dobbiamo ricordare, ringraziare e non rimpiangere. Ricordiamo Franco e lo facciamo avendo negli occhi e nel cuore ancora l'apoteosi dell'ultimo carnevale, quando giustamente tanti amici gli si sono stetti intorno. Il suo cuore era pieno di commozione, lo si vedeva, lo si percepiva e se non fosse irriguardoso dirlo, forse se non avessimo fatto tutte queste cerimonie, forse, sarebbe ancora qui. Ma è andata così. Ricordiamo i 40 anni e più che Franco ha dedicato al carnevale, a questo momento di gioia, di letizia. E ringraziamo la divina provvidenza che come sempre mette le persone giuste al momento giusto. Ricordiamo i 40 anni dedicati non solo alla famiglia, ai suoi cari, ma anche a Chiavazza, e non solo in occasione del carnevale e di San Quirico, Franco il suo tempo lo dedicava anche per ricostruire, conservare, migliorare il quartiere. Ha sempre avuto molta attenzione per i bambini, per i malati, per lo sport, le associazioni, per il comitato del carnevale, per tutto quello che rende la comunità viva".

Momento di forte commozione è stato anche quando Don Remo ha ricordato le persone del Comitato che sono mancate negli ultimi anni e ha letto la lettera di una bambina, Giulia, che ha conservato per anni, che parlava del carnevale: "Non può mancare il nostro Cucu, il comico della situazione, il più gentile, il più chiassoso, il migliore amico di tutti. Il parroco e il Cucu insieme sono uno peggio dell'altro, sono Cip e Ciop. Sono come il Big Bang, l'esplosione più grande del mondo che genera fiducia, simpatia e coraggio".