Viabilità, lavori in corso lungo le provinciali di Valsessera e Mortigliengo

Lavori in corso da oggi, lunedì 11 marzo, lungo quattro strade provinciale di Valle Sessera e Mortigliengo, dove si eseguirà la manutenzione straordinaria con caratteristiche di pronto intervento, quali vasche di raccolta acque superficiali, scogliere in massi per ripristinare delle banchine stradali, rifacimenti di attraversamenti.

Nello specifico questi lavori si svolgeranno a Valdilana, tra i km 1+150 e 1+250 della SP 226 di Cerreia; a Lessona tra i km 3+750 e 3+850 della SP 227 Masserano–Lessona; a Strona tra i km 5+200 e 5+300 della SP 229 Trivero-Casapinta; a Masserano tra i km 9+600 e 9+700 della SP 230/A Crosa–Masserano.

Fino al 22 aprile ad eccezione dei giorni festivi, sui tratti indicati saranno in vigore il senso unico alternato regolato da movieri e semaforo mobile, ed il limite di 30 km/h, nella fascia oraria 8-18