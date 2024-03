New Generation Taekwondo protagonista alla Lions Cup FOTO

Il 9 e il 10 marzo si è svolta a Jesolo la Lions Cup, competizione interregionale di Taekwondo di combattimento, forme e freestyle che ha visto la partecipazione di oltre un migliaio di atleti provenienti da tutta Italia e distribuiti tra le varie specialità, complessivamente 70 le società in gara considerando solo la sezione del combattimento.

La società New Generation Taekwondo, con sede a Roasio e Pavignano, ha partecipato con 13 atleti in trasferta, 10 per il settore combattimento e 3 per le forme, con un medagliere complessivo di 3 argento e 6 bronzi.

Gli atleti sono stati accompagnati dal Direttore Tecnico della società, Stefano Moi, che commenta: “Nonostante questa trasferta non ci abbia portato delle medaglie d’oro, sono soddisfatto delle prestazioni: diversi dei nostri atleti impegnati nel combattimento hanno sfiorato la vittoria per una manciata di punti, andando a podio con almeno un incontro vinto, talvolta anche la fortuna non è sempre stata dalla nostra parte: continueremo a perseverare con gli allenamenti in vista delle prossime gare, la prima a Savona nel mese di aprile. Nelle forme abbiamo partecipato con tre atleti ai loro primi esordi, esperienza che ha consentito loro di misurarsi e arricchire il proprio bagaglio tecnico, anche in vista degli esami di passaggio alla cintura nera, dove le forme, parte tradizionale della nostra disciplina, rappresentano una componente molto importante.”

Gli atleti in gara: per la sezione combattimento: Dina Potino Ferraris (Children), Argento con 1 incontro vinto; Gabriel Spano (Junior), Argento con 1 incontro vinto; Samuele Manfredo (Senior), Bronzo con 1 incontro vinto; Orsola Hellen Righi (Junior), Bronzo; Elena Bozzo (Junior), Bronzo; Eduardo Sava (Cadets), Bronzo; Liam Bertoloni (Senior); Yuri Carollo (Senior); Margot Avondo (Cadets); Andrea Pignolo (Junior). Per la sezione forme: Roberta Valle Brush, Argento; Diego Quaglia, Bronzo; Leonardo Manachino, Bronzo.