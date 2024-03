Ginnastica Biella disputa una buona gara

In pedana a Rimini, domenica 10 marzo, Ginnastica Biella ha condotto una buona seconda prova nel Campionato a Squadre di serie C. Si gareggiava a Rimini, e dopo tre turni, Eleonora Ghione, Veronica Pastorato, Virginia Zanetta, Rebecca Cangiano ed Emanuela Zeno, nonostante qualche errore ancora, conducevano la classifica.

La gara, è poi terminata vedendo Ginnastica Biella al sesto posto generale. Come scritto, qualche errore di troppo, ma anche l’assenza pesante di Martina Ettolli, rimasta a casa per problemi di salute, e Virginia Zanetta per esigenze scolastiche, hanno sicuramente condizionato un esito che poteva essere migliore. La squadra è stata accompagnata in pedana da Federica Ferla e Irina Sitnikova che ringraziamo, così come si ringraziano i genitori che hanno contribuito a questa impegnativa trasfert