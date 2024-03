Città di Cossato, ecco il nuovo Responsabile Tecnico del settore giovanile

Asd Città di Cossato, nell'obiettivo di rafforzare e migliorare il progetto tecnico del Settore Giovanile, nomina come nuovo Responsabile Tecnico Mister Scarpellini Patrix. Nella prossima stagione, quindi, alla figura dirigenziale del Responsabile dell'Agonistica si affiancherà quella "tecnica" dell'attuale allenatore qualificato Uefa B.

Scarpellini coordinerà e supporterà gli allenatori durante la settimana di allenamento e mediante le riunioni tecniche. Il percorso formativo avrà come elemento principale lo sviluppo globale del giocatore e l'obiettivo di far approdare i ragazzi delle giovanili in Prima Squadra. Il Tecnico sarà da subito operativo e già in questi giorni inizierà la sua attività di osservazione dei ragazzi e di collaborazione con gli allenatori.

Di seguito la prima dichiarazione di Mister Scarpellini: “Intanto ringrazio il Presidente e il Direttivo per l'incarico importante, il lavoro che credo il responsabile tecnico debba fare è sicuramente quello di essere presente sui campi durante la settimana in collaborazione con gli allenatori ma anche, quello di essere un punto di riferimento per gli atleti, per seguirli ed aiutarli nella loro crescita. Altro compito sarà quello di risolvere le varie questioni che durante le stagioni agonistiche si propongono con regolarità, tutto in funzione di migliorare i nostri giovani calciatori per l'obiettivo che tutti noi abbiamo in mente ovvero sempre più giocatori del nostro vivaio in Prima Squadra”.