Biella Rugby, ecco i risultati delle squadre Under 18 e 16 femminile

UNDER 18

10.03.24 Rugby Viadana v Biella Rugby 15-19 (10-7)

Marcatori. Mete: Silvestrini, Pavesi, Moretti.

Trasformazioni: Moretti (2) Biella Rugby: Moretti; Defilippi, Pavesi, Castello, Grillenzoni (58’ Pagliano); Salussolia, Besso (60’ Formigoni); Trocca (62’ Avanzi), Gregori, Rossi; Chiorboli, Buturca (70’ Mosca); Silvestrini, Grandi (47’ Pacchiarotti), Gibello (70’ Bredariol). Non entrati: Nardi.

Pietro Giordano, coach: "Grande prestazione dell’under 18 che, seppur in condizioni meteorologiche quasi proibitive, porta a casa una vittoria importante per il morale e per la classifica. I ragazzi sbagliano, ma rimediano subito, rimangono sempre lucidi a prescindere dalle difficoltà, anche quando il punteggio è sfavorevole. Bravi tutti: sia a chi oggi è sceso in campo, sia a coloro che durante la settimana di allenamenti hanno dato il massimo per preparare a dovere il match".

UNDER 16 FEMMINILE

9.03.24 a Biella, Campionati interregioneli

Risultati. Fenici - Sanremo 35-10, Alba/Cus Torino - Fenici 15-40, Volvera - Fenici 20-40

Fabio Pirola, coach: “Le Fenici Under 16 hanno dominato la scena lo scorso sabato, vincendo tutte e tre le partite del campionato interregionale femminile under 16, nona giornata. Nella prima partita contro il Sanremo, le Fenici hanno avuto un inizio un po' stentato, ma hanno trovato la loro grinta e hanno vinto con un punteggio di 35-10. La seconda partita contro l'Alba/CUS Torino è stata più combattuta, forse proprio perché alcune Fenici si sono rese disponibili al "cambio di casacca", dimostrando generosità e abnegazione, così da poter giocare la partita, visti i numeri risicati delle avversarie. Nella terza partita contro il Volvera, le Fenici hanno finalmente trovato il loro ritmo e hanno giocato a grande ritmo, vincendo con un punteggio di 40-20. Anche nelle altre partite dell'incontro, le ragazze hanno dato una mano alle squadre con numeri insufficienti, così da permettere a tutte di giocare. Rachele Cerchiaro, giocatrice in formazione al Biella Rugby, è stata nominata player of the match per la sua prestazione esemplare. Rachele è anche capitana della squadra, che guida in modo esemplare con grande entusiasmo, determinazione e capacità tecnica. Le piccole Fenici hanno dimostrato di essere aver ripreso la coesione che si era affievolita negli scorsi mesi. Continua così l'impegno per poter accedere le finale e rifar crescere i numeri e tornare a schierare due squadre”.