Asd Skating Biella parte alla grande FOTO

Una partenza con il botto da parte dell’asd Skating Biella nella prima gara stagionale che si è tenuta a Novara nei giorni 1, 2 e 3 marzo al palazzetto Stefano dal Lago.

Alla quinta rassegna interregionale organizzata da asd Gioca Pattinaggio ed asd Accademia Novara in memoria di Renzo Zanchetta, l’ uomo che ha portato i mondiali di pattinaggio artistico nel 2016 proprio nella sua Novara, sono scesi in pista circa 800 atleti proveniente dal Piemonte, dalla Lombardia e della Liguria.

Quest’anno la Skating Biella ha deciso di partecipare alla gara anche con alcune atlete del gruppo del pre agonismo. I risultati non si sono fatti attendere: Vittoria Cresta porta a casa un meritatissimo terzo posto, buone posizioni anche per le altre atlete del gruppo Azzurra Cattin, Lucrezia Potenziani, Isa Vaglio, Noemy Bullo, Sveva Taddei e Olimpia Fuda che patiscono un pochino la tensione della prima gara ma che riescono comunque a migliorarsi!

Ottima prestazione per Adele Recupero classe 2013, la più piccolina tra le atlete agoniste, che con un punteggio di totale di 46,6 sale meritatamente sul gradino più alto del podio, buona prestazione anche per la compagna Aurora Monfrecola che esegue con precisione il disco di gara ma manca il podio per pochissimi decimi classificandosi al quarto posto. Domenica mattina le prime a scendere in pista sono state Siria Foglia Parrucin e Sofia Riberno che si posizionano rispettivamente all’undicesimo ed al nono posto in una nuova categoria con nuovi salti e difficoltà.

Nel tardo pomeriggio di domenica sono scese in pista le veterane del gruppo: Lucrezia Recupero, nonostante l’infortunio muscolare ed al legamento che l’ha costretta ad uno stop forzato ed a fisioterapia con la sua solita grinta conquista, ancora una volta, il gradino più alto del podio; ottima prestazione anche per la gemella Maria Elena, che una caduta la porta in seconda posizione, buona gara anche per Annarita Paraggio che fa il suo esordio in una nuova categoria con difficoltà nuove e decisamente più complesse.

Società ed allenatore sono molto soddisfatti dei risultati raggiunti, adesso si sta già lavorando per la prossima gara promozionale che anche quest’anno è stata organizzata da Aics in collaborazione proprio con asd Skating Biella che si svolgerà il prossimo week end al Palapajetta a Biella.

Ringraziamo il main sponsor della società: Officina Meccanica Torneria Automatica Pozzo e tutti gli altri sponsor che ci supportano: assicurazione Assinvest sas, ristorante Il Bucaniere, termoidraulica Idnis.