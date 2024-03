Abruzzo, Pichetto: “Importante affermazione Marsilio, grande risultato di Forza Italia”

“Complimenti a Marco Marsilio per la sua importante affermazione, che dà continuità al lavoro intrapreso in Regione. Nella coalizione di centrodestra si distingue il grande risultato di Forza Italia, che ha saputo convincere tanti cittadini abruzzesi con la sua proposta concreta, moderata ed europeista. A Marsilio e alla sua squadra l’augurio di un buon lavoro, all’insegna della collaborazione con il governo nazionale, anche sui più complessi temi ambientali ed energetici”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, commentando il voto regionale in Abruzzo.