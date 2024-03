Accademia Perosi: Il violinista Sebestyen Sztathatosz in duo con il pianista Massimiliano Turchi

Mercoledì alle 18.30 presso la Sala dei concerti di corso del Piazzo, all’Accademia Perosi, il violinista magiaro Sebestyen Sztathatosz eseguirà brani di rara bellezza e vigoroso virtuosismo. Venerdì sera, il secondo concerto con il #perosiperilsociale: Trio Ständchen - Dal graffio alla carezza (violino - viola - pianoforte) con la voce narrante di Davide Ferrari a favore di Paviol.

Di Ludwig van Beethoven (1770-1827), la Sonata in fa maggiore "La Primavera" Op. 24, No. 5, una delle sue opere più famose, caratterizzata da melodie vivaci e allegre.Del compositore francese Camille Saint-Saëns Introduzione e Rondo Capriccioso, una delle sue opere più popolari, caratterizzata da passaggi virtuosistici e melodie incisive.

Del violinista e compositore spagnolo, famoso per le sue composizioni virtuosistiche per violino, Pablo de Sarasate, la Romanza andaluza, una delle sue opere più conosciute, un brano che esplora le sonorità e i ritmi tipici della musica spagnola.

Nella seconda parte, la musica ci porta in Norvegia con Edvard Grieg, noto per le sue composizioni ispirate alla tradizione musicale del suo paese: la Sonata No. 2 in sol maggiore.Infine, ancora un brano virtuosistico per violino. Jeno Hubay, violinista e compositore ungherese con La Carmen Fantasy, opera ispirata dalla Carmen di Georges Bizet.

Sebestyen Sztathatosz (Violino)Sebestyen ha iniziato a suonare il violino all'età di 5 anni. Proveniente da una famiglia di musicisti, poeti e scultori era ovvio fin dall'inizio che sarebbe diventato un artista. Dopo gli studi primari, all'età di 14 anni diventa allievo di Ferenc SzecsÅ di al precollege dell'Università di Musica della sua città natale. Ha partecipato a numerosi concorsi violinistici nazionali ed internazionali risultando ogni volta vincitore. Ha preso parte a numerosi festival come il "Luzerne Music Festival NY," il "Festival Academy Budapest" e l' "Encuentro Santander e International Holland Music Sessions" con grande successo, suonando al fianco di artisti di spicco come Zakhar Bron, Giovanni Guzzo e José Gallardo.

Ha studiato con i migliori artisti del mondo, quali Albert Markov, Kirill Troussov, Zakhar Bron, Barnabas Kelemen, Boris Garlitsky, Gabor Takacs-Nagy, Giovanni Guzzo, Christoph Poppen, Pieter Schoeman e Silvia Marcovici.

Nel marzo 2019 Sebestyen è stato accettato alla Manhattan School of Music di New York per studiare con Albert Markov.A causa della situazione pandemica ha deciso di rimanere in Ungheria. Attualmente sta conseguendo il Master presso l'Accademia di Musica Franz Liszt di Budapest nella classe di Kristóf Baráti e all'Accademia Perosi di Biella con Silvia Marcovici.

Sebestyen si sta rapidamente affermando in Ungheria come solista emergente esibendosi nelle sale da concerto più prestigiose del paese come la Radio Ungherese, la Sala Grande dell'Accademia Liszt e il MÜPA Budapest e suonando con l'Orchestra Sinfonica MÁV, l'Orchestra da Camera Ungherese, l' Orchestra Sinfonica di Szeged e l'Europa Jugendorchester.

Massimiliano Turchi (Pianoforte)Massimiliano Turchi laureato al Conservatorio “B. Maderna” di Cesena con il massimo dei voti e la lode, ha poi proseguito gli studi alla Liszt Academy of Music di Budapest con Lazlo Baranyay, ed al Conservatorium van Amsterdam con Frank van De Laar, dove ha conseguito brillantemente il Master in Piano Performance. Durante la sua carriera ha vinto svariati concorsi Nazionali ed Internazionali sia come solista che in formazioni da camera, e si è esibito in tutta Europa ed in Cina. Tra i concorsi che ha vinto possiamo citare il Shanghai International Young Piano Competition, l'International Piano Competition Istanbul Orchestra Sion, il Concorso Internazionale Pianistico “Andrea Baldi”, il Grand Prize Virtuoso International Music Competition, e il Concorso Internazionale "Premio Clivis". Si è perfezionato con maestri di altissimo livello come Maurizio Baglini, Alexander Lonquich, Roberto Prosseda, Alan Walker, Robert Levine, Hakon Autsbo, Naum Grubert, Pavel Gililov, Pascal Nemirovski.