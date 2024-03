L'Ente Manifestazioni Biella Riva non perde tempo e dopo il carnevale pensa già a quest'estate.

In questi giorni da parte dell'Ente è stata presentata in Comune a Biella domanda per organizzare lo Street Art Riva Festival, da svolgersi in data 5-6-7 luglio 2024 presso il Quartiere Riva di Biella.