Co.Mark, Piemonte: prorogato al 31 luglio il bando digitalizzazione.

Lo avevano dimostrato in modo chiaro le recensioni Istat della “Rilevazione sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle imprese”, con i commenti degli esperti a sottolineare quanto le piccole e medie imprese siano penalizzate nelle attività di digitalizzazione. Stando alle opinioni degli analisti, infatti, la transizione digitale delle PMI sarebbe rallentata sia dalla mancanza di competenze specialistiche, sia dalle difficoltà di cambiamento culturale e organizzativo.

È stata quindi accolta con opinioni positive la proroga per la presentazione delle domande al Bando PR FESR 2021-2027 a oggetto la Digitalizzazione e l’efficientamento produttivo delle imprese. La Regione Piemonte nei commenti alla comunicazione ha infatti evidenziato la presenza di una grande disponibilità di risorse, che permette prolungare di altri 6 mesi la data entro cui partecipare al bando. Nel dettaglio, le risorse sarebbero presenti su entrambe le linee del bando, ovvero: A), dedicata alla Digitalizzazione, e B), dedicata all’Efficientamento Produttivo delle imprese. Il termine per la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è stato spostato alle ore 12.00 del 31 luglio.

C’è infatti un grande bisogno di digitalizzazione, così come rimarcato nelle opinioni espresse dagli esperti di Co.Mark - Tinexta Group, la business unit di Warrant Hub per lo sviluppo del commercio internazionale: una buona strategia digitale, spiegano i consulenti, rappresenta già di per sé un’opportunità di sviluppo e di crescita per il business delle PMI.

Si è già visto che le recensioni dell’ultimo periodo mostrano in modo chiaro quanto sia necessario investire nella digitalizzazione d’impresa: come rimarcato dai commenti di CoMark, a partire dal periodo emergenziale il processo di transizione delle PMI italiane è divenuto molto più rapido, pur essendoci ancora oggi grandi margini di miglioramento. Gli stessi esperti di Co.Mark nelle loro recensioni, hanno individuato inoltre nella maggiore efficienza del sistema produttivo e nella possibilità di accedere ai dati sempre e ovunque le principali spinte verso la digitalizzazione delle imprese.

A partire dalle opinioni degli esperti si comprende quindi quanto possa essere vantaggioso per le imprese piemontesi approfittare del bando prorogato fino a luglio. Vale quindi la pena ricordare le informazioni chiave dell’iniziativa, che presenta una dotazione di 80 milioni di euro e rientra nel Programma Regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale.

Ogni progetto, si legge sul sito della Regione Piemonte, deve presentare un importo minimo di 50.000 euro per le micro e piccole imprese, di 100.000 euro per le medie imprese e di 250.000 euro per le imprese a media capitalizzazione; l’importo massimo dei costi ammissibili è di 3 milioni di euro. Rientrano nelle spese ammissibili quelle relative all’acquisto di macchinari, di attrezzature, di installazione degli impianti, di proprietà intellettuale, di sviluppo e di progettazione.

Come sottolineato dalla Regione Piemonte nei commenti del bando, i progetti finanziabili devono essere finalizzati alla realizzazione di prodotti più sostenibili, all’aumento del livello di sicurezza dei luoghi di lavoro (superando gli standard obbligatori) o all’efficientamento dei processi, anche dal punto di vista ambientale.