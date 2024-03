Ubriaco sei volte oltre il limite finisce con l'auto sulla rotonda di Sandigliano

Invece di svoltare è andato dritto con l'auto finendo sulla rotonda di Sandigliano. È successo nella serata di sabato, 9 marzo. Nell'impatto, il conducente, un biellese di 64 anni, è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in ospedale dal personale sanitario del 118 per le cure del caso.

In seguito, è stato sottoposto agli accertamenti di rito ed è stato trovato positivo con un tasso alcolemico di ben sei volte oltre il consentito. Inevitabile il deferimento per guida in stato di ebbrezza, insieme al sequestro del veicolo e al ritiro della patente.

Inoltre, altri due veicoli sono finiti ko a causa della presenza di buche sulla carreggiata. È successo nel weekend a Biella. Sul posto gli agenti della Questura di Biella per i rilievi del caso.