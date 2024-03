Salussola: Si schianta contro il guard rail e distrugge l'auto FOTO

La Polizia Locale di Salussola è intervenuta oggi, 11 marzo, in seguito alla chiamata per un sinistro stradale autonomo che ha coinvolto un'auto che si è schiantata contro il guard rail. Sul posto, da un'attento esame della vettura da parte dell'operatore, si riscontrava che il mezzo era stato modificato in molte componenti. Il conducente, rimasto illeso nell'impatto, è stato sanzionato e il libretto dell'auto ritirato, trattenuto dal Comando di Salussola e portato in motorizzazione sino a revisione straordinaria.