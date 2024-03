Ramella Pralungo: “Le ordinanze di chiusura strade per pericolo valanghe servono, eccone la prova”

Un camper è salito verso Bielmonte per godere del panorama ma è rimasto bloccato a causa di una doppia slavina.

A segnalare l'accaduto il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo: “In barba alle prescrizioni e alle ordinanze vigenti, questa persona ha pensato male di percorrere la strada del ritorno nonostante ci fosse il serio rischio di slavine. Dopo aver percorso il tragitto, per scendere, avrebbe dovuto informare la Provincia che sarebbe dovuto andare a scortalo, con Carabinieri e Protezione Civile, ma così non è stato. Incurante delle indicazioni ha iniziato la discesa ed è rimasto bloccato per la presenza di due valanghe che hanno ostruito il passaggio della strada. Alla fine, è stato recuperato dai soccorsi e nessuno è rimasto ferito. Ma ha sicuramente messo a rischio non solo la sua vita ma anche di chi è andato a salvarlo. Un gesto di grande irresponsabilità. Ecco perchè vengono disposte le ordinanze di chiusura strade per pericolo valanghe”.