Di nuovo ladri in azione nella giornata di ieri, 10 marzo, nei comuni di Candelo e Netro. Approfittando dell'assenza dei proprietari, i malviventi si sono introdotti all'interno delle abitazioni e, dopo aver messo a soqquadro i locali, hanno rubato alcuni monili in oro per un danno in fase di quantificazione. Le indagini sono affidate ai Carabinieri.