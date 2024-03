Dolore in Valle Cervo, è mancata la maestra Carla Consavella

Dolore nel Biellese, è mancata Carla Consavella, conosciuta da molti come la maestra Carla, storica insegnante che, per anni, ha insegnato alle scuole elementari in diversi comuni della provincia, in particolare in Valle Cervo.

Era molto attiva nella vita parrocchiale di Miagliano e nel coro Accordi in Valle. Inoltre, per diverso tempo, si è occupata negli anni anche del catechismo con don Renato.

Stasera, alle 19, a Miagliano, avrà luogo la corona; domani il funerale sarà alle 10.30, sempre a Miagliano.