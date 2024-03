A Chiavazza l'ultimo saluto a Franco Caucino

Si terrà nella sua Chiavazza l'ultimo saluto a Franco Caucino, lo storico Cucu del rione, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 80 anni.

Il Santo Rosario sarà recitato stasera, alle 17.45, nella chiesa parrocchiale di Chiavazza. Sempre qui avranno luogo i funerali alle 10 di domani, 12 marzo.

In attesa delle esequie è possibile fargli visita presso la Casa Funeraria Destefanis, in Biella Corso San Maurizio 9/A, con orario 8.30-12 e 14.30-17.30

Il fatto

Non ci vogliamo credere neanche noi di newsbiella.it, dopo tutte le volte che è venuto in redazione, quando passava davanti entrava a farci anche solo un saluto, abbiamo sempre riso e scherzato insieme, ancora poche settimane fa con il suo sorriso e il suo grande cuore era rimasto entusiasta di partecipare con il suo entusiasmo di sempre, che lo ha contraddistinto in tutta la sua vita, al nostro Focus quartieri parlando della "sua" Chiavazza, il quartiere dove è nato e ha sempre vissuto. Purtroppo questa sera, oggi domenica 10 marzo, è arrivata una brutta notizia, il Cucu, Franco Caucino, non c'è più.

E' una brutta notizia per tutti noi, per Chiavazza, per il mondo dello spettacolo chiavazzase, per la comunità, per tutte le persone che lo conoscevano da anni.

Ci mancherai tantissimo, ciao Cucu.