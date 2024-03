Biella, vuole lanciarsi da una finestra: gli agenti di Polizia lo salvano

Attimi di forte agitazione al Piazzo di Biella, dove un uomo avrebbe minacciato di togliersi la vita. È accaduto nei giorni scorsi: stando alle prime ricostruzioni, sembra che lo stesso volesse lanciarsi dalla finestra di un appartamento.

Sul posto sono intervenute velocemente le Volanti di Polizia che hanno ritrovato il soggetto a ridosso della finestra. In un breve istante, gli agenti l'hanno trattenuto e tratto in salvo. In seguito, gli sono stati accanto fino all'arrivo del personale sanitario del 118. Ignoti, al momento, i motivi che hanno portato al drammatico gesto.