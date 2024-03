Biella, fugge dopo lo scontro con tre auto: identificato dai Carabinieri

Biella, al volante urta tre auto in sosta e ferisce coppia di giovani in piena notte: poi, fugge a piedi (foto di repertorio)

Aggiornamento ore 10.30

A seguito degli accertamenti di rito, i Carabinieri hanno identificato l'uomo alla guida che, nella notte del 9 marzo, ha centrato in pieno tre veicoli in sosta ed è fuggito a piedi lasciando sul posto la propria auto.

Il conducente è stato denunciato per i reati di fuga dopo un incidente, con persone ferite, omissione di soccorso e lesioni colpose, dal momento che nel sinistro erano rimasti feriti due giovani.

Oltre al deferimento, gli è stata ritirata anche la patente di guida.

Il fatto

Incidente stradale in Costa di Riva, a Biella. È successo stanotte, 9 marzo, intorno alle 2.30: stando alle prime informazioni raccolte, un'auto avrebbe urtato tre veicoli in sosta per cause da accertare.

Nello scontro sarebbero rimasti feriti due 19enni, che si trovavano a bordo di uno dei mezzi. La coppia è stata subito assistita dal personale del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso.

Il presunto autore del sinistro, invece, si sarebbe poi allontanato a piedi, lasciando l'auto di traverso sulla strada, come riportato da alcuni testimoni, presenti ai fatti accaduti.

Sul posto, i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che porteranno all'identificazione del guidatore.