Attimi di preoccupazione a Biella, dove un uomo avrebbe accusato un malore all'interno di un centro commerciale di Biella.

È successo ieri mattina, 10 marzo: sul posto, sono intervenuti velocemente gli operatori sanitari del 118 per la prima assistenza e le manovre di rianimazione. In seguito, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.