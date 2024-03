Vigliano, al via la costruzione della nuova mensa a servizio della scuola Dante Alighieri

E' in avanzata fase di costruzione la nuova mensa della scuola secondaria di 1° grado "Dante Alighieri".

Il progetto rientra nell’ambito degli interventi finanziati dal PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU. Il comune di Vigliano Biellese ha firmato nell'ottobre 2022 con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’accordo di concessione che disciplina la realizzazione del progetto. La procedura di gara è stata condotta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Biella.

Il nuovo edificio edificio, grande circa 200 mq, è adiacente alla palestra, dalla quale è comunque indipendente sia dal punto di vista strutturale che logistico. Si tratta di un grande salone la cui caratteristica principale è la presenza di ampie finestre che affacciano sul giardino interno; l'ampio spazio è atto ad ospitare in modo ordinato i tavoli mensa. Lo spazio di servizio è suddiviso in zone distinte per porzionamento, lavaggio, e stoccaggio. Al personale di servizio è dedicato un locale spogliatoio dotato di doccia e bagno annesso. Per gli alunni è previsto uno specifico spazio per il lavaggio delle mani con relativi servizi igienici. L'amministrazione intende rendere fruibile la nuova mensa con l'inizio del prossimo anno scolastico 2024-25.

"Il servizio di mensa nell'organizzazione scolastica di Vigliano Biellese - spiega il sindaco Cristina Vazzoler - è essenziale e molto richiesto dalle famiglie, come testimoniano i numeri degli utenti. Per quanto riguarda la scuola media in particolare, il poter disporre di nuovi spazi adeguati è stata un'esigenza che si è indubbiamente acuita durante il periodo della pandemia, quando è stato necessario garantire il distanziamento previsto dalle norme sanitarie e quindi sottrarre alla didattica alcune aule-laboratorio”.

"Con la costruzione della nuova mensa - prosegue Valeriano Zucconelli, assessore ai Lavori pubblici - riteniamo di completare la scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri, che nel corso degli ultimi anni è stata oggetto di numerosi interventi di efficientamento energetico e strutturale, che la rendono un complesso scolastico particolarmente valido e fruibile."