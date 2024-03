Orario allungato Funicolare. Il comitato del Piazzo torna dal Sindaco

“La nostra intenzione è quella di tornare dal Sindaco di Biella per toccare il tempo in merito al suo impegno, preso lo scorso 21 febbraio, per l’allungamento dell’orario della funicolare dalle 18 alle 22".

Parole di Stefano Garbaccio, rappresentante del comitato di residenti, commercianti ed associazioni del Piazzo, comitato nato spontaneamente il 18 febbraio a seguito dei disagi creati al quartiere dalla chiusura per lavori di parte del parcheggio del Bellone, e che il 21 febbraio aveva incontrato il Sindaco Claudio Corradino”.

“Allora – precisa Garbaccio – Corradino ci disse che l’allungamento dell’orario era imminente”.