Fondo Edo Tempia, una giornata di visite al seno per le socie di Fap e Acli circolo Toniolo

Portare la prevenzione dei tumori quasi porta a porta è uno degli obiettivi del Fondo Edo Tempia fin dai tempi in cui il camper attrezzato per le mammografie e i pap test si fermava nelle piazze dei paesi, compresi quelli più piccoli e lontani, a disposizione delle donne residenti.

Le porte che si apriranno nei prossimi giorni sono quelle della Fap e dell’Acli: le socie del circolo Toniolo, associazione cristiana dei lavoratori, e le iscritte alla Fap, il segmento dedicato a chi è in pensione, avranno a disposizione una data dedicata per i controlli gratuiti al seno. A visitarle sarà Adriana Paduos, direttore sanitario del Fondo. Il giorno prescelto è lunedì 18 marzo, dalle 9 alle 13, e le prenotazioni riservate alle associate che hanno compiuto almeno 50 anni si raccolgono chiamando il numero 393.1650202 tra le 9 e le 17 dei giorni feriali.

L’accordo tra Fap, Acli circolo Toniolo e Fondo Edo Tempia si amplierà nelle prossime settimane anche ai maschi: una seconda data sarà infatti riservata agli esami del sangue per la misurazione del Psa, la proteina sentinella che indica problemi alla prostata. Sia le visite per le donne sia i test per gli uomini si svolgeranno nell’ambulatorio del Fondo in via Malta 3 che, in quelle occasioni, si trasformerà in una vera e propria succursale dell’Acli.

«Ringraziamo Fap-Acli e il circolo Toniolo» dice Adriana Paduos «per aver mostrato sensibilità verso la salute delle persone che la compongono. E ringraziamo i direttivi per aver scelto di sostenere la nostra realtà». Per chi non è iscritto all’Acli, le prestazioni degli ambulatori di prevenzione del Fondo Edo Tempia sono attive tutto l’anno. Per prenotare una visita o un test è sufficiente telefonare allo 015.351830 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18 o entrare nell’area “prenota una visita” del sito web www.fondazionetempia.org.