Ancora chiuse per neve le strade che portano a Bielmonte

Anche oggi restano chiuse al traffico le strade che portano a Bielmonte. Si registrano, infatti, molti centimetri di neve in entrambe le direzioni, Valle Cervo e Valdilana. Gli stessi Carabinieri di Andorno Micca hanno effettuato un sopralluogo in loco.

Stando alle prime informazioni raccolta, la via per la Panoramica è stata chiusa fino al bivio per Oriomosso. Inoltre, resterà chiusa probabilmente fino a dopodomani.