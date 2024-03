Pallavolo: Ilario Ormezzano Sai SPB sottotono, PVL passa 3 a 0

Dura sconfitta per i biellesi, che cedono tutti e tre i set previsti alla formazione di Ciriè. Una batosta che non ci voleva, anche perché in questo modo la classifica si mette di traverso, con il prossimo scontro diretto che sarà fondamentale. MVP della gara Michele Bergoli, premiato dal match sponsor Enercom.

La partita

Prestazione opaca da parte della Ilario Ormezzano Sai SPB, che non riesce ad ingranare in fase offensiva per tutta la durata della gara. Tanti, troppi errori hanno condizionato la gara, anche perché Ciriè ha giocato una partita lineare, senza alti e bassi. Un peccato perché con un po’ più di calma sarebbe potuta essere una partita diversa. La prossima settimana c’è Mozzate, diretta concorrente dei biellesi per la salvezza, dove bisogna fare punti, perché valgono doppio.

Il commento di Stefano Vicario

“Purtroppo la sensazione che ci portiamo a casa è di non aver espresso la nostra pallavolo. Non siamo entrati in campo giocando come sappiamo e come abbiamo fatto vedere a San Mauro. Sappiamo di avere qualche acciacco fisico che non ci vorrebbe e che durante la settimana siamo stati costretti ad allenarci a numero ridotto. Ma questo non deve essere una scusante per la prestazione sottotono che abbiamo offerto. Siamo sempre noi stessi gli artefici delle gare che vinciamo e che perdiamo: in questo caso PVL non ha fatto nulla in più di quello che ci aspettavamo. Adesso dobbiamo assolutamente tornare in palestra motivati per cancellare questa prestazione e per riuscire ad andare a Mozzate a fare il risultato.”

Il commento di coach Di Lonardo

“Questa sera noi siamo andati male. Sapevamo come presentare muro-difesa, come giocare tatticamente, però non siamo mai entrati in campo, se non per qualche scambio. Certo che abbiamo tanti infortuni, con alcuni ragazzi non a disposizione e pochissimi cambi, e non è facile. Però non sono per niente soddisfatto, potevamo presentare un atteggiamento un po’ più grintoso. Lavoreremo come stiamo lavorando in settimana per migliorare questo, oggi abbiamo fatto la prima prestazione del ritorno in cui abbiamo fatto un piccolo passo indietro. Può capitare, ma proveremo a non farlo accadere più.”

I numeri

Ilario Ormezzano Sai SPB - PVL Ciriè 0-3

Parziali: 16-25; 22-25; 20-25

Tabellino: Bottigella 0, Debenedetti 7, Frison D. 3, Frison E. 1, Mangaretto 14, Marchiodi 3, Sarasino 1, Scardellato 11. Libero: Vicario. NE: Avalle, Giacobbo, Mazzoli, Ressia (L), Spinello.