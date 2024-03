Pallavolo: Bonprix TeamVolley vittoria a Cinisello

Consapevolezza e determinazione. Il Bonprix TeamVolley espugna con un perentorio 3-0 il PalaMazzaretto di Cinisello Balsamo, ritrova la vittoria esterna e “vendica” la partita d’andata. Un buon viatico, verso lo snodo cruciale della stagione in Serie B2 nazionale.

CRONACA

Lessonesi in campo con Caimi al palleggio, capitan Diego e Biasin in banda, Bonini e Binda centrali, Filippini opposto e Spinello libero.

Il 3-0 con cui si apre il primo set mette qualche preoccupazione, ma il Bonprix reagisce subito con cinque punti consecutivi che portano subito al primo time-out delle milanesi. Non serve, perché il gap si allarga fino al 5-12. Il destino della frazione è segnato: le biancoblù amministrano il vantaggio e chiudono in scioltezza sul 15-25 con un attacco di Binda.

Seconda frazione che parte quasi in fotocopia: lo staff tecnico di Cinisello ferma il gioco subito, sul 3-6 e poi sul 3-8, cercando di trovare soluzioni dalla panchina. Il TeamVolley si limita a fare il suo dovere e sembra amministrare senza affanno, ma sei punti consecutivi delle padrone di casa aprono il set, da 9-15 a 15 pari. La palla pesa e le nostre ragazze si fanno trovare pronte: Filippini sale in cattedra e martella i punti necessari per chiudere sul 20-25.

Sbloccare la classifica non basta, il Bonprix vuole la posta piena. Il terzo parziale è equilibrato fino al 14 pari, poi le lessonesi danno una spallata alla partita. Ancora una volta Cinisello spende i due time-out in un amen, sul 14-16 e sul 16-19. Il solito parzialino delle milanesi costringe Preziosa a fermare il gioco, ma il gap è rassicurante. Entra anche Frascarolo, per mettere la firma in calce al 21-25 che vale i tre punti.

COMMENTO

Coach Fabrizio PREZIOSA. “Questa partita è stata un bel passo avanti. Non solo abbiamo portato a casa i tre punti, ma abbiamo “vinto e convinto”. Sapevamo cosa dovevamo fare: tenere basso il numero degli errori, essere intensi a muro-difesa e incisivi in battuta, con le scelte giuste in attacco senza esagerare ma facendo la cosa giusta al momento giusto. Abbiamo capito quando era il momento di rischiare e quando di temporeggiare. La partita è stata in bilico solo nella parte finale del secondo set, per il resto abbiamo condotto, specialmente nel primo. Anche nel terzo - per quanto combattuto - siamo riusciti a prendere il largo, concludendo senza patemi. Una gara molto positiva, abbiamo allargato il gap in classifica con Cinisello che adesso è dietro di 9 punti: un distacco importante, sebbene rimanga invariato quello con Cagliero. Più andiamo avanti, più la possibilità di farci recuperare diminuisce - ma come dico sempre alle ragazze – se facciamo il nostro sul campo, non serve guardare alle altre. La vittoria è frutto del lavoro settimanale per precisione e atteggiamento, dobbiamo esserne consapevoli. Questo era il primo “set-point” e ora ne abbiamo altri due. C’è un piccolo vantaggio ma ancora non abbiamo fatto nulla. Sabato con Agrate avremo un’altra partita delicata, servirà il medesimo equilibrio, determinazione e atteggiamento. Senza preoccupazione, perché quella ci blocca. Ora ci riposiamo, da martedì ci rimettiamo sotto per esprimere la migliore prestazione possibile.

TABELLINO

SERIE B2 Girone B - 18a giornata

Omg 3-IM Net Volley Cinisello – BONPRIX TEAMVOLLEY 0-3

(15-25/20-25/21-25)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Caimi 5, Masserano ne, Diego 10, Biasin 6, Frascarolo, Bonini 8, Binda 7, Fallarini ne, Spinello (L1), Garavaglia (L2), Filippini 13, Lorenzon ne. Coach Fabrizio Preziosa, vice Paolo Salussolia.