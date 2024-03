Funakoshi 1976 ai Campionati Italiani

Si sono svolte a Leinì le Fasi Regionali di qualificazione per i Campionati Italiani Juniores di karate. Il Team Funakoshi 1976, diretto dal Maestro Damiano Rovatti, ha strappato 3 biglietti per le Finali nella specialità kumite, al termine di una gara altamente competitiva e di alto contenuto tattico-tecnico.

E’ salito per primo sul tatami Christian Spilinga nei 50 kg. che, dopo aver subito un infortunio, è riuscito a portare a termine la gara e qualificarsi con il 3° posto. Nei 68 kg. Francesco Salussolia ha offerto un’ottima performance ricca di contenuti spettacolari e di alto spessore tecnico: conquista la Finale con il terzo posto. Stesso risultato per Stefano Sasso che si è invece distinto nei 61 kg. per i contenuti tattici d’alto livello delle sue prestazioni.