Enduro, campionati assoluti d'Italia a Cavaglià, Holcombe pilota più veloce FOTO

Quella di ieri sabato 9 marzo è stata la prima e sola giornata di gara prova d’apertura dei Campionati Assoluti d’Italia Enduro in Piemonte a Cavaglià in quanto oggi la gara è stata annullata per il maltempo.

A organizzare l'evento è stato il Moto Club Azeglio, con la supervisione del suo presidente Germano Oreste Pattono.

Il titolo di pilota più veloce della giornata è andato a Steve Holcombe (Honda-RedMoto), mentre nella classe 125 la gara si conclude con Alberto Elgari davanti a Manuel Verzeroli e Luca Colorio.

Nella 250 4T in cima alla classifica c'è Thomas Oldrati (Honda-RedMoto), seguono Dadive Soreca (Kawasaki) e Moroni Rudv (Honda).

Nella 450 4T si classifica primo Andrea Verona (GASGAS), secondo Samuele Bernardini (Honda-RedMoto) e terzo Matteo Pavoni (Husqvarna-Zanardo).

Nella Junior Kevin Cristino (Fantic), Manolo Morettini (Honda-RedMoto) e terzo Riccardo Fabris (Husqvarna-Osellini).

Nella Coppa Italia questi i vincitori: Cadetti Marconato Sunny (Sherco); Women, Frencesca Nocera (Honda); Junior: Francesco Giusti (Beta); Senior: Loris Gailland (KTM); Major: Paolo Demichelis (Beta); Veteran: Alessandro Dario (Beta).

Nella Coppa FMI si impone Gabriele Melchiorri (TM) nella classe 2 Tempi, mentre nella 4 Tempi Alessio Merelli (Honda-RedMoto).