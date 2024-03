Calcio: brutta sconfitta per la Biellese, pareggio per Città di Cossato. Rinviata Chiavazzese -Valdilana Biogliese

Ecco i risultati di oggi domenica 10 marzo delle squadre di calcio del territorio, anche se tante partite sono state rinviate per via del maltempo.

Eccellenza Girone A. Brutta sconfitta per la Biellese 1902 che contro Oleggio Sportiva ha perso 0-4, mentre si chiude in pareggio tra Città di Cossato e Calcio Settimo (2-2) con goal di Varvelli e Canton. In cima alla classifica Borgaro Nobis, Biellese 1902 ha 38 punti, Città di Cossato 20 stabile in penultima posizione.

In promozione sono state rinviate Valdilana Biogliese-Chiavazzese, Fulgor Valdengo- Omegna e Ceversama - Juventus Domo.

Prima categoria: sono state rimandate Ponderano - Centro Giovanile Aosta, Vigliano Calcio - Cigliano, Gaglianico C. S. I- Gattinara, Valle Elvo - Aosta Calcio.

In seconda categoria si è giocata la partita Pol.Gran Paradis - Torri Biellesi, chiusa con 1-3.

In terza categoria E. De F. Saint Christophe vs Villaggio Lamarmora è finita 2-0, la partita è stata giocata ieri. Oggi è finita 1-1 Cossatese - Moranese Trino.