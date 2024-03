Biella Corse, prime gare e prima novità del 2024

Inizia questo fine settimana l’avventura nel Campionato Italiano Rally Terra (CIRT) di Alessandro Negri e Ratnayake Harshana, equipaggio Biella Corse che quest’anno gareggerà con una nuovissima Hyundai I 20 (gruppo RC2N, classe N5 nazionale) preparata dal Team Chiavenuto di Mongrando (Biella). “Nel programma 2024 gli obbiettivi sono due” racconta il pilota: “faremo infatti i quattro rally del CIRT validi anche per il Trofeo N5 Terra, con l’obbiettivo di ben figurare in questa specialità. E vedremo cosa succede!”.

Come si ricorderà, il Trofeo N5 Terra è stato vinto l’anno scorso dal papà di Alessandro, Davide Negri, in gara con il navigatore Marco Zegna, a cui la vittoria assoluta nell’N5 Italia è sfuggita all’ultimo per un problema alla vettura.

Alessandro, come già papà Davide, correrà però anche in alcune gare valide per l’N5 Asfalto, così da guadagnare punti per giocarsi il titolo assoluto N5 Italia (il campione assoluto N5 2024 sarà infatti il pilota che avrà conquistato più punti in quattro delle otto gare di entrambi i gironi, Terra e Asfalto, indipendentemente da quanti rally avrà disputato). Va ricordato che fra queste ulteriori gare ci sarà sicuramente il Rally Lana, che quest’anno è valido per il Trofeo.

Qual è invece il programma 2024 di Davide Negri? “In un primo tempo” spiega il pilota Biella Corse “avevo pensato di prendere nuovamente parte all’N5 ma in versione “asfalto” … poi però ho cambiato idea. Visto che abbiamo comprato la macchina nuova, correrò in gruppo N l’International Rally Cup (IRC), più, con un’altra vettura, qualche gara locale. Cominceremo a fine aprile, con il Rally dell’Isola d’Elba e poi … vedremo come va!”.

Ricapitolando, sia Alessandro che Davide Negri correranno quest’anno con la loro Hyundai I 20 N5: Alessandro farà il CIRT e l’N5 Terra, papà Davide correrà invece i rally dell’IRC 2024.

Rally Città di Foligno

Tornando al Rally Città di Foligno, valido per il solo CIRT, Negri-Harshana entreranno in gara con il numero 35 sulle portiere della loro Hyundai . In gara ci sarà anche una nuova navigatrice della Scuderia Biella Corse, la giovanissima Carlotta Romano, che sarà a fianco del pilota sanmarinese Jader Vagnini su di una Skoda Fabia R5 (gruppo RC2N, classe R5/Rally2). In gara avranno il numero 8.

La gara umbra, che partirà e arriverà a Foligno, in provincia di Perugia, è articolata su nove prove che si correranno tutte nella giornata di domenica. Sono ricavate da tre passaggi sui tracciati “Scopoli” (di 12,14 chilometri), ”Collecroce” (di 7,05) e “Monte Alago” (di 6,27 chilometri).

In totale i concorrenti percorreranno 286,25 chilometri, di cui 76,38 in prova speciale.

Rally dei Laghi

Ottimo esordio di stagione per il navigatore Biella Corse Gabriele Meloni al 32° Rally dei Laghi che si è corso il 2/3 marzo 2024 a Varese. In gara con il pilota Stefano Ceriotti su di una Fiat 600 (gruppo A0, classe 1150) hanno vinto la classe e chiuso al 61° posto assoluto. Niente da fare invece per il navigatore Tiziano Pieri, che avrebbe dovuto gareggiare con il pilota Francesco Atzori su di una Volkswagen Polo (gruppo R5/Rally 2, classe oltre 2000). Si sono infatti ritirati prima del via.

Ice Challenge