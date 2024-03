Mottalciata, la pioggia non ferma l'undicesima edizione del Giro delle Chiese, FOTO e VIDEO

Certamente purtroppo il tempo non ha aiutato, ma gli organizzatori hanno comunque messo in moto la macchina organizzativa e sono stati in 25 i runners che si sono dati appuntamento questa mattina 10 marzo a Mottalciata per il Giro delle Chiese giunto alla undicesima edizione.

Il percorso inizialmente sarebbe dovuto essere di 15 Km ma è stato ridotto a 13,5 Km nei giorni scorsi.

Anche i più piccoli non si sono fatti scoraggiare dalla pioggia: erano infatti 11 gli iscritti al "minigiro" di 5 Km.

Al termine della competizione, gli Alpini assieme ai volontari delle associazioni locali distribuiranno ai presenti un delizioso rinfresco.

Anche quest'anno il ricavato della giornata sarà investito nel restauro della Chiesa Parrocchiale Beata Vergine Maria del Carmine.