Al via la prima edizione della Piazzo Cost to Cost, ecco quando sarà a Biella la corsa

È con grande entusiasmo che viene annunciata la gara podistica più attesa dell'anno: la "Piazzo Cost to Cost".

La prima edizione di questa corsa podistica non competitiva aperta a tutti, si terrà sabato 16 marzo nel suggestivo scenario del centro storico di Biella, tra le antiche Coste del Piazzo e il parco del Bellone.

Organizzata dall'Associazione "Gli amici del Piazzo" con il patrocinio del Comune di Biella e la collaborazione tecnica di A.S. Gaglianico 1970, la "Piazzo Cost to Cost", con partenza alle 15 da Piazza Cisterna, promette emozioni senza pari per tutti gli amanti della corsa.

I partecipanti avranno l'opportunità di sfidarsi lungo un percorso suggestivo di 7 km che li porterà ad affrontare le pittoresche e ripidissime Coste del Piazzo, in un su e giù di dislivelli tra i tradizionali ciottoli. Le iscrizioni sono già aperte; inoltre sarà possibile iscriversi il giorno della gara, direttamente in Piazza Cisterna, a partire dalle 13.30.