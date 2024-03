Riascoltati per voi: Sia - 1000 Forms Of Fear (2014)

Nuovo appuntamento con la rubrica “Riascoltati per voi”, quest’oggi cifra tonda, decima pubblicazione. Questa settimana vi porto a conoscenza dell’album elettropop dell’eccentrica cantautrice australiana Sia, “1000 Forms Of Fear” del 2014. “1000 Forms Of Fear” è la sesta pubblicazione in studio di Sia, disco introspettivo e potente che l’ha consacrata come una delle voci più singolari e talentuose del panorama pop contemporaneo.

All’interno di questo disco si possono ascoltare successi come "Chandelier" e "Elastic Heart", che mostrano la capacità di Sia di trasmettere emozioni crude attraverso la propria musica. La sua voce è graffiante, vibrante e carica di emozione e di sfumature ed è proprio grazie ad essa che in ogni brano dà vita a un'esperienza musicale intensa e coinvolgente. Dentro il disco si apprezzano molto le atmosfere electropop le quali si mescolano a sonorità soul, trip-hop e R&B, creando un sound eclettico e originale. Probabilmente le tematiche cupe e introspettive potrebbero non essere apprezzate da tutti, però sono convinto che questo disco sia ricco di brani di grande impatto, intensi, emozionanti e senza compromessi. Sia si mette a nudo con coraggio e talento, regalando ai suoi fans una vera e propria opera d'arte che fa riflettere, commuovere e ballare.

Secondo il mio parere è un disco da ascoltare con molta attenzione. “1000 Forms Of Fear” è stato un grande successo sia da parte della critica sia da parte del pubblico, è stato accolto con grande entusiasmo ed ha raggiunto in breve tempo la vetta delle classifiche in numerosi paesi ed ha ottenuto parecchie nomination ai Grammy Awards.

I miei brani preferiti sono: “Chandelier”; “Big Girls Cry”; “Eye of the Needle”; “Straight for the Knife”; “Elastic Heart” e “Cellophane”.

Voto: 8,5

Tracce: 1) Chandelier – 3:37 2) Big Girls Cry – 3:32 3) Burn the Pages – 3:16 4) Eye of the Needle – 4:10 5) Hostage – 2:56 6) Straight for the Knife – 3:32 7) Fair Game – 3:52 8) Elastic Heart – 4:18 9) Free the Animal – 4:25 10) Fire Meet Gasoline – 4:02 11) Cellophane – 4:26 12) Dressed in Black – 6:41

Durata: 49 minuti. Formazione: Sia (voce); Greg Kurstin (batteria, chitarra, mellotron, pianoforte, basso, percussioni, organo, tastiera, xilofono, celesta e chamberlin); Jesse Shatkin (batteria, tastiera e programmazione) e Nick Valensi (chitarra).

Vorrei tanto conoscere le vostre opinioni personali, sono curioso di sapere che cosa ne pensate non solo di “1000 Forms Of Fear” ma anche di Sia e della sua musica. Al prossimo riascolto…