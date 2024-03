Casapinta si prepara alle elezioni con Danilo Cavasin candidato sindaco

A Casapinta ci si prepara alle elezioni. Il Candidato Sindaco è Danilo Cavasin che sta preparando una nuova lista.

"In questi 5 anni da Vicesindaco, ho con altri consiglieri e l'appoggio del Sindaco cercato di raccogliere le esigenze degli abitanti, coinvolgendoli nella realizzazione di tante cose - spiega Cavasin -: il restyling della nostra piazza principale e del parco giochi, l’area per cani Cucciapinta, la creazione di una rete di sentieri per camminatori e appassionati di MTB, la ricerca storica su Casapinta e la conseguente mostra realizzata grazie al gruppo di volontari chiamato "Progettare Casapinta", l’abbellimento di vari angoli del paese con i murales, il gruppo “Bagnour” per la fioritura del centro, l’abbellimento della rotonda all’ingresso di Casapinta, il primo mercatino di Natale, la nascita della Pro Loco.

Non ultima l'attivazione del progetto “CER Comunità Energetica Rinnovabile”, che porterà un risparmio di costi legati ai consumi energetici ai cittadini aderenti. E tutto questo è avvenuto sulla scia di una Casapinta che è sempre stata attiva: in primis gli Alpini e la Corale e molte altre realtà sia raggruppate in associazioni che da volontariato spontaneo.

Con le prossime elezioni, quindi, vorremmo dare continuità a quanto avviato in questi anni, nonché portare nuove idee ed iniziative di miglioramento, realizzando un modello di paese pieno di valori umani positivi per la felicità di abitarci.

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni” diceva Eleonor Roosevelt.

Prossimamente definiremo il programma e pubblicheremo tutti i candidati della Lista.

Il Sindaco uscente Mauro Fangazio sostiene il programma e dichiara:

“Con Danilo Vicesindaco in questi 5 anni ci siamo impegnati in tante iniziative amministrative. Dalla continuazione della riqualificazione dei borghi con il rifacimento delle pavimentazioni in porfido, all'illuminazione pubblica a LED, nonché l'attivazione del progetto “CER Comunità Energetica Rinnovabile” con gli abitanti, uno dei primi progetti in fase di esecuzione nel Biellese.

E poi l'attenzione all'aspetto sanitario con il centro vaccinale COVID, grazie alla disponibilità della Dott.ssa Furno e del dott. Coda, centro realizzato e gestito dall'Amministrazione Comunale e dai volontari nei locali del palazzo municipale.