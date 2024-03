Vigili del Fuoco a Occhieppo Inferiore per l'incendio di una canna fumaria, foto archivio

Sempre nella giornata di oggi domenica 10 marzo i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Occhieppo Inferiore per l'incendio di una canna fumaria.

A chiamare il 112 sono stati gli abitanti di una casa in via Matteotti, e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per tempo evitando che il rogo si propagasse e interessasse anche la casa.

Il fatto è accaduto intorno alle 15.