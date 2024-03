Rosazza, piante sui cavi elettrici, manca la corrente nelle case

Disagi per via delle intense piogge e nevicate anche in Valle Cervo, oggi domenica 10 marzo, in particolare a Rosazza, dove alcune piante sono cadute suoi cavi elettrici e in alcune abitazioni manca la corrente.

A darne comunicazione è lo stesso sindaco Francesca Delmastro sui social: "Ai cittadini di Rosazza chiedo pazienza. Piante cariche di neve sono cadute sui cavi dell' Enel della media. Abbiamo contattato Enel che ha garantito intervento in giornata. Vi teniamo aggiornati. Dispiaciuti per il disagio, monitoriamo e sollecitiamo un pronto intervento"