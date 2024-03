Maltempo: Vigili del Fuoco al lavoro per frane, piante cadute e allagamenti

Sono numerosi gli interventi nella mattina di oggi da parte dei Vigili del Fuoco in diversi comuni del Biellese per via di frane, piante cadute e allagamenti.

In particolare al momento è stata chiusa la 419 tra Mongrando e Donato al km 5 per una frana, e i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Trivero in frazione Barbato, per una pianta che è caduta a pochi metri dal Santuario della Brughiera ma la circolazione è comunque regolare.

Altro taglio piante è avvenuto a Magnano, lungo la 338, mentre ci sono stati allagamenti in alcune abitazioni a Candelo, Mongrando e a Sandigliano.