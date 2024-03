Abusivi occupano un alloggio a Pavignano. Denunciati una donna e un uomo scoperto essere anche irregolare

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha deferito alla competente Autorità Giudiziaria un uomo e una donna, originari del Marocco rispettivamente di anni 31 e 29, poiché abusivamente avevano preso possesso di un’abitazione sfitta nel centro di Biella.

Durante la normale attività di controllo del territorio la locale Sala Operativa inviava un equipaggio della Squadra Volante a Biella, in via Ogliaro, poiché era stata segnalata tramite linea di emergenza N.U.E. 112 la presenza di due persone abusive all’interno di un appartamento.

Giunti sul posto gli Agenti, raggiunto l’appartamento interessato, notavano la porta d’ingresso leggermente forzata e chiusa dall’interno con un lucchetto “artigianale”. Facendo accesso all’interno dell’abitazione appuravano poi la presenza della coppia la quale non era in grado di fornire alcuna giustificazione in merito alla presenza in quei luoghi.

Un sopralluogo dell’appartamento permetteva agli Agenti di verificare, oltre il notevole stato di disordine dei luoghi, anche la manomissione di un contatore dell’energia elettrica che presentava svariati cavi “volanti” e allacciati tra loro.

I due venivano dunque accompagnati presso gli Uffici della Questura per maggiori accertamenti. Ivi giunti, veniva accertata l’irregolarità sul territorio nazionale del trentunenne il quale è poi risultato destinatario del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Biella. Nella medesima giornata, in ossequio a quanto disposto con apposito provvedimento del Questore gli Agenti della Questura hanno provveduto all’accompagnamento del trentunenne presso il Centro di permanenza per i rimpatri in attesa del successivo rimpatrio.