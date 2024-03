Polenta e baccalà saranno gli assoluti protagonisti della tradizionale distribuzione realizzata, come tutti gli anni, dai volontari della Pro Loco di Trivero. L'evento avrà luogo domenica prossima, 17 marzo, dalle 11 alle 12. I punti di ristoro sono in frazione Gioia e in piazza XXV Aprile di Ponzone.