A Mongrando si ricordano le vittime innocenti di mafia, ci sarà anche Giovanni Impastato

Lunedì prossimo, 18 marzo, alle 10.30, presso il Giardinetto Angelo Vassallo Sindaco pescatore, sito a Mongrando, in via E. Giovanni, di fronte alla Scuola Secondaria di I° grado “G. Boggiani”, si terrà la commemorazione in occasione della 29esima giornata della memoria e dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia.

Alla commemorazione interverranno il sindaco Antonio Filoni e Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, icona della lotta alla mafia assassinato dalla criminalità organizzata nel 1978. Parteciperanno, inoltre, gli studenti della scuola secondaria e tutta la popolazione è invitata a partecipare.