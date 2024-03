Gli alpini biellesi oggi domenica 10 marzo hanno confermato Marco Fulcheri presidente della Sezione.

In un post su Facebook Fulcheri scrive: "Carissimi Alpini, Amici degli Alpini e Aggregati, oggi è stato per me un privilegio essere confermato alla guida della nostra meravigliosa Sezione e permettetemi semplicemente di dire grazie per la fiducia e l'onore che mi avete ancora una volta concesso".

Fulcheri era stato eletto nel 2012.