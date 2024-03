Centri accoglienza, il Tavolo Migranti scrive al Prefetto

"Gentile Prefetto, la riapertura dei centri di accoglienza nei mesi scorsi a Massazza ha fatto emergere diverse criticità, che noi, come tavolo migranti, abbiamo già evidenziato in passato. Purtroppo tali problemi non sono tuttora risolti"

Esordisce coì la lettera che mercoledì 6 marzo il Tavolo Migranti di Biella ha scritto al Prefetto Silvana D'Agostino per segnalare le criticità di questi centri.

"L'inverno è quasi giunto a termine - continua la lettera - e, in questo tempo, le persone hanno chiesto scarpe, giacche e indumenti. Le associazioni si sono subito attivate, ma ci chiediamo perché le strutture in cui sono accolti, non abbiano provveduto a dare un abbigliamento adeguato alle basse temperature. Visto che in diversi vivono lontano dalla scuola, non avendo il tempo materiale per fare rientro in struttura, di fatto, sono obbligati a mangiare a Biella. Ci chiediamo perché non sia previsto il pocket lunch, di conseguenza in tanti chiedono di accedere all'emporio oppure alla mensa solidale di via Novara. Riteniamo sia importante monitorare e controllare la situazione affinché i diritti delle persone vengano riconosciuti".

Già in passato il Tavolo Migranti di Biella aveva denunciato le tragiche situazioni in cui erano costretti i migranti: "Tant’è che erano state chiuse alcune strutture; vorremmo che tali situazioni non si ripresentino. Nella più totale collaborazione, siamo disponibili ad attivarci per aiutare come sempre abbiamo fatto, però se è stato fatto un bando chiediamo che nel bene delle persone accolte, ma anche dei fondi pubblici messi a disposizione, i criteri di appalto vengano rispettati".

"Infine - conclude la lettera - ci consenta di guardare già al prossimo inverno e a chiederle un’azione concreta affinché quella che da più di dieci anni viene chiamata “emergenza freddo” perda il carattere emergenziale e diventi un’azione pianificata e continuativa. Rinnovando la nostra disponibilità alla collaborazione"