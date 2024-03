Alpini Biella al fianco del territorio, oltre 20mila ore dedicate agli altri nel 2023

Nei giorni scorsi, l'ANA Biella ha diffuso i dati sulle ore/lavoro impiegate dalle penne nere, assieme ai fondi raccolti nell'anno 2023. Parliamo di 20.222 ore, con 131.376 euro.

“Come ogni anno, al ricevimento dei dati per il Libro verde della solidarietà da parte dei Gruppi, anche se dovrei essere abituato, il primo sentimento è l’ammirazione per quanto sia l’impegno che Alpini, Amici degli Alpini e Aggregati della Sezione di Biella mettono in campo a favore delle loro comunità – spiega il presidente sezionale Marco Fulcheri - Impegno che è sotto gli occhi di tutti, ma spesso è svolto in modo silenzioso e non appariscente, perché questi dati sono sicuramente in difetto, considerato che molte attività sono fatte senza esser comunicate, nello spirito alpino del fare in silenzio e non del fare per finire in fotografia o sui giornali! I Gruppi alpini sono cardine della vita nei loro paesi e non esiste settore in cui non siano presenti e si impegnino, dalla Parrocchia agli Oratori, dal Comune a Scuole e Asili, dall’aiuto ad Anziani e Disabili alla collaborazione con tutte le Associazioni che si adoperano per il prossimo in difficoltà, nel vero spirito di essere sempre di più TÜCC’ ÜN, tutti uniti!”.