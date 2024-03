Pray, alla Pro Loco assegnate le cariche del Direttivo

Come da programma, nella serata di giovedì 7 marzo si è tenuta la prima riunione del nuovo consiglio della Pro Loco di Pray per l’assegnazione delle cariche istituzionali. Confermato quasi per intero il direttivo uscente con Aldo Vellati Presidente, Massimo Artuso Vicepresidente, Federico Boggia Tesoriere mentre il ruolo di Segretaria è stato assegnato alla nuova entrata in consiglio Laura Gianadda.

Il Presidente dopo aver ringraziato i nuovi eletti per la loro disponibilità nel proseguire l’attività dell’associazione ha chiesto ad ognuno dei presenti di ricercare e proporre nuove iniziative che coinvolgano la cittadinanza ed in modo particolare tutti i nuovi giovani tesserati che fin dalla serata di rinnovo del consiglio avevano dato la loro adesione per l’organizzazione di nuovi eventi. Nelle prossime settimane verrà redatto un primo programma ed è volontà del gruppo dare inizio agli appuntamenti con una gita turistica.