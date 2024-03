Vigliano Biellese: posticipata la camminata per la Giornata della Donna: si terrà il 17.

È stata rinviata causa maltempo la manifestazione ludico-motoria in programma per domenica 10 marzo. La camminata non competitiva di 4 km si terrà domenica 17 marzo e prevede il medesimo programma.

“Auspichiamo che il tempo sia più clemente!” Si legge sul sito del comune.

Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.