Nuvolosa, Nicolò Belandi si aggiudica la sesta edizione

E’ stato Nicolò Belandi, con l’opera “Mangia tutto!” ad aggiudicarsi il primo premio (e l’assegno di 1.500 euro) del Festival del Fumetto Nuvolosa, giunto alla sesta edizione. A premiare il trentunenne disegnatore bresciano è stato il veterano del fumetto internazionale Claudio Castellini, affiancato da Felice Piacenza (che ha omaggiato il vincitore di una sciarpa di cashmere) e dal sindaco Claudio Corradino. “E’ un onore, alla mia seconda partecipazione al Festival, ricevere il primo premio – ha detto il vincitore -. Il Concorso si evolve e rappresenta un grande incentivo per tutti i giovani disegnatori: grazie e continuate così”.

Il secondo premio (700 euro) è stato consegnato dal Sottosegretario Raffaella Merlo Bilotti (rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella) a Elena Banci con “La Piantina”: “Sono sorpresa e anche molto emozionata – ha raccontato la più giovane tra i finalisti: la romana è infatti del 2002 -. Biella mi è piaciuta molto.”. Mentre il terzo premio (400 euro), consegnato da Naglha Benati (direttrice del centro commerciale I Giardini) a Maddalena Manfredi con “Gatti e Cani”. Il Premio speciale “Alessia di Giovanni” per la miglior sceneggiatura di 200 euro è stato assegnato a Daniele Lombardi con “Il padre e il lupo” ed a premiare il casertano è stata la presidente di Creativecomics Cecilia Triverio.

“Ringrazio chi incentiva i giovani a scrivere nuove storie – ha detto visibilmente emozionato -. Questa vittoria la dedico ad Akyra Toriyama, lo storico disegnatore giapponese, ideatore di Dragon Ball, recentemente scomparso e che ha ispirato molti di noi”. “Questa edizione di Nuvolosa mi sta regalando tantissime emozioni – racconta l’assessore alle Politiche Giovanili Gabriella Bessone -. Questa sesta edizione vede confermarsi l’alta qualità delle opere presentate, a dimostrazione che Nuvolosa si è affermata a livello nazionale come un concorso interessante e stimolante per i giovani disegnatori e sceneggiatori. Sono arrivati tantissimi lavori da tutta Italia (ben 164). Anche le sceneggiature, a tema libero sono state molte (34); questa è una sezione che cresce di anno in anno e che premia la miglior storia /soggetto inedito. Ringrazio ancora una volta i tanti partner che ci seguono e che sempre di più apprezzano Nuvolosa”.

Alla kermesse, oltre al sindaco di Biella Claudio Corradino e agli assessori Davide Zappalà e Silvio Tosi, non sono voluti mancare il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo, il vice presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte Alessandro Ciccioni, Cristiano Gatti (Fondazione Cassa di Risparmio di Biella), Naglha Benati (centro commerciale I Giardini di Biella), Angelica Sella (Fondazione Sella) e Felice Piacenza; mentre Bessone è stata affiancata da Fabrizio Lava, dell’associazione StileLibero e dal direttore di Nuvolosa Daniele Statella (presente anche lo sceneggiatore Giuliano Ramella).

“Al Concorso partecipano disegnatori sempre più bravi, senza dimenticare i nostri studenti – commenta il sindaco di Biella Claudio Corradino -. Fin da ragazzo coltivo la passione per i fumetti, mentre più di recente ho scoperto le graphic novel. Così con il volume realizzato lo scorso anno "Biella tra le Nuvole", dove Quintino Sella racconta la nostra città, interagendo con diversi personaggi storici e mostrando i luoghi simbolo di Biella, abbiamo realizzato che, come avviene con romanzi e film, anche le città nei fumetti possono trovare un’interessante modalità di narrazione. Per questa sesta edizione di "Nuvolosa" si è così pensato di proseguire il viaggio con: “Biella tra le nuvole 2. Nella natura biellese”.

Quando le storie sono autentiche, vere, generano empatia nel lettore che così desidera immergersi in quel mondo, di farne parte, di poterlo vivere e farne esperienza. Credo sia anche un po’ questo il meccanismo che spinga molti turisti ad andare a visitare le città in cui è stato ambientato un film, una serie tv, un libro o dove si sono verificate determinate vicende che lo hanno appassionato. Ecco perché trovo che anche le graphic novel siano un bellissimo modo di raccontare le città ed i territori valorizzandone l’autenticità. Il nostro Biellese è ricco di territori da scoprire e i lettori, siano essi giovani o meno giovani, potranno apprezzare il lavoro di ricerca effettuato dal tavolo di progettazione”. Non meno interessanti i riconoscimenti riservati alla sezione locale. Il primo premio, consegnato da Cristiano Gatti è andato alla studentessa della IV F del Liceo Artistico Anita Cassettari De Mello Almeida grazie alla sua opera “Vision through filaments”.

Il secondo premio consegnato dal vicepresidente della camera di Commercio Alessandro Ciccioni è andato a Sofia Bonfatti della 3F con “Vita”. Ex aequo per il terzo premio appannaggio di Alice Cassandrin, Ania Masi e Alice Vota 3F con “Seconda opportunità” e all’opera “Perché fiorir si può e si deve” di Irene Pastore e Timothy Bonino della 4F. A premiarli il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo e l’assessore Gabriella Bessone. Il grande ospite di questa edizione è stato il maestro Claudio Castellini. “Sono molto felice di poter partecipare a questo Concorso, veramente lodevole, che dà spazio ai giovanissimi, dando loro la possibilità di mettere in mostra le loro capacità. In un mondo artistico e professionale che si sposta sempre più verso l’arte digitale, vedere dei giovanissimi che si ‘sporcano’ ancora le mani sui fogli per produrre delle opere artistiche e fisiche che possiamo toccare è veramente emozionante”.

IL PROGRAMMA DEL 10 MARZO 2024 A PALAZZO FERRERO

Per tutta la giornata, dalle 10:00 alle 18:00 circa trenta artisti del fumetto internazionale saranno a disposizione del pubblico per disegni e performance live. Questi gli incontri in programma: 10:00-11:00 “DIABOLIK KONTROKORRENTE" Davide Barzi dialoga con Paolo Zaniboni Al termine dell’incontro distribuzione della Birra diabolika (bottiglia in tiratura limitata con etichetta realizzata per l’occasione)

11:00-12:30 “Portfolio Review” riservato ai partecipanti al concorso con Luciano Costarelli (fumettista e membro della giuria). Solo su prenotazione a Informagiovani

14:00-15:00 Incontro “Biella tra le nuvole” con Giuliano Ramella, Walter Trono, Elisabetta Barletta. Presentazione del volume a fumetti che racconta il territorio biellese.

15:00-16:30 “I mestieri del Fumetto”incontro di orientamento per le scuole con di Daniele Statella (fumettista) e Davide Barzi (sceneggiatore).