Arriva il tradizionale Carnevale di Lorazzo Inferiore. L'appuntamento è per domani, domenica 10 marzo, per un pomeriggio di festa e divertimento per grandi e piccini, a partire dalle 15.30.

“Non dimenticatevi la nostra deliziosa fagiolata, in programma per le 16.30 – spiegano gli organizzatori - L'evento si svolgerà indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficienza. Unitevi a noi per una causa nobile e per un'esperienza indimenticabile”.