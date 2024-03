Dal Nord Ovest - Malore in alpeggio, soccorsi in azione (foto di repertorio)

Accusa un malore e allerta i soccorsi. Un uomo all'Alpe Velina in Valgrande ha richiesto aiuto al 112 per un malore. In azione i volontari del soccorso alpino delle stazioni di Ornavasso e della Val Grande, i militari della Guardia di finanza e i Vigili del fuoco.

A causa dell'impossibilità di raggiungere l'alpeggio in elicottero, le squadre dovranno recuperare l'uomo e trasportarlo in barella fino a Cicogna dove ci sarà un'ambulanza ad attenderli.