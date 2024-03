Dal Nord Ovest - Colto da malore, portato in salvo dai tecnici del Soccorso Alpino

Nella tarda mattinata di ieri, venerdì 8 marzo, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il supporto del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti nel comune di Val della Torre per una ricerca dispersi.

L'allertamento è avvenuto tramite il comune a cui era giunta la segnalazione della scomparsa di un uomo residente in borgata Verna. Una squadra di soccorritori ha iniziato le ricerche via terra finché, perlustrando alcune baite abbandonate, hanno trovato l'uomo in posizione supina e privo di conoscenza all'interno di un fabbricato.

Con la centrale operativa si è deciso per l'invio dell'eliambulanza del 118 la cui equipe è stata sbarcata al verricello e ha proceduto con la stabilizzazione e l'imbarellamento del paziente. In seguito, l'uomo è stato recuperato a bordo del velivolo e ospedalizzato con un codice rosso.