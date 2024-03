Castelletto, gettano vicino al torrente frigoriferi e congelatore: scoperti dai Carabinieri FOTO

Verso la fine del mese di gennaio 2023 il Comando Stazione Carabinieri di Mottalciata in Salussola è stato informato dall’amministrazione comunale di Castelletto Cervo che, nei giorni precedenti, in orario notturno, in frazione Garella del medesimo comune, nelle vicinanze del greto del torrente Ostolone, erano stati abbandonati due frigoriferi ed un congelatore di colore bianco.

In relazione a quanto appreso, i militari hanno svolto articolati e prolungati accertamenti anche in ordine al furgone utilizzato per abbandonare gli elettrodomestici e alla provenienza di tali rifiuti non speciali, presumibilmente riconducibili allo sgombero di civile abitazione.

L’attività consentiva di individuare gli autori: si tratta di un uomo 49enne e una donna 64enne, residenti in provincia che venivano deferiti per abbandono di rifiuti non speciali. L’area veniva bonificata a cura del comune di Castelletto Cervo e i rifiuti smaltiti presso un centro autorizzato.